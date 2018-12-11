شكرا لقرائتكم وفد من "اللقاء الديموقراطي" و"التقدمي" التقى بري والحريري تيمور جنبلاط: لمعالجة الوضع الاقتصادي قبل الانهيار الكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 20:55

واصلت كتلة "اللقاء الديموقراطي" والحزب "التقدمي الاشتراكي" جولتها على المسؤولين اللبنانيين، لتسليم الوثيقة الاقتصادية التي اعدها "التقدمي" و"اللقاء"، ووفي هذا الاطار زار وفد برئاسة رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وجرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الوضعين الحكومي والاقتصادي.



وقال جنبلاط بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم للرئيس بري هي للبحث في اهمية تشكيل الحكومة، وقدمنا لدولته الوثيقة الاقتصادية التي اعدها الحزب التقدمي واللقاء الديموقراطي. ونطالب الاطراف السياسية بتسريع تشكيل الحكومة، ونؤكد أهمية معالجة الوضع الاقتصادي قبل الانهيار الكامل".

كما زار الوفد برئاسة النائب جنبلاط وعضوية النواب: أكرم شهيب، وائل ابو فاعور، نعمة طعمة، هنري حلو، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن وبلال عبد الله، امين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وعضو مجلس القيادة في الحزب مسؤول الملف الاقتصادي محمد بصبوص، ئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط" بحضور الوزير غطاس الخوري.

وبعد اللقاء، قال النائب عبد الله باسم الوفد: "ناقشنا الأزمة الاقتصادية، وتطرقنا الى وضع الحكومة والسجالات الدستورية الحاصلة اليوم، وما يتناول من صلاحيات، اكان رئاسة الجمهورية في الموضوع الدستوري او رئاسة الحكومة، ولكن التركيز الاساس كان على الوضع الاقتصادي الاجتماعي، لاننا كلقاء ديموقراطي وكحزب تقدمي اشتراكي نعتبر ان الإطالة في هذه الأزمة قد تعرض المجتمع بكامله لخطر الانهيار".

أضاف: "قدمنا ورقة اقتصادية معدة من قبل الحزب تتضمن بعض الحلول، واعطى الرئيس الحريري توجيهاته لفريقه الاقتصادي للاتصال والتنسيق مع فريقنا الاقتصادي، ونأمل ان ترى الحكومة النور في اقرب وقت ممكن مع التمني بمعالجة الكثير من الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. نحن كحزب لنا رأي واضح، لا نريد ان تكون السياسة التقشفية المرتقبة وحكما ستكون في اطار قرارات غير شعبوية مستقبلا لمعالجة الوضع الاقتصادي. نحن لا نريد ان تكون هذه القرارات عبئا على جزء من المجتمع دون جزء آخر، ونريد ان تكون ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية والحفاظ بالحد الادنى على القدرة الاجتماعية للناس".

وتابع: "عندما نقول ترشيد الانفاق يعني ترشيد القطاع العام دون المس بمكتسباته وحكما التفتيش عن مصادر الهدر وخسارة الخزينة للموارد التي تغيب هنا وهناك. فآخر المعلومات تقول مثلا ان كل المعامل والكسارات والمرامل غير المرخص لها، لا تدفع TVA وغير مكلفين، وهذا القطاع يجني اموالا كبيرة. كذلك تطرقنا في الحديث مع الرئيسالحريري الى موضوع الاملاك البحرية التي لم يتم تحصيل اي دولار منها حتى الان وهي كانت من الموارد المرتقبة لسداد كلفة سلسلة الرتب والرواتب. وهناك العديد من الامور الاخرى التي كان يمكن ان تتم الاستفادة منها. الارقام تقول ان هناك 40 في المئة فقط من الشعب اللبناني مكلف و60 في المئة غير مكلف". وقال: "آن الأوان اذا كان هناك ضرورة لانتشال الاقتصاد اللبناني من المستنقع الغارق فيه، ان نطلب آلية الفاتورة الالكترونية وهذه الطريقة الوحيدة لكي لا يتهرب كبار الاغنياء في البلد من الضريبة وان يتركوا العبء على الفقراء فقط. هذه المجموعة من الافكار هي في اطار منطلقاتنا وبالتعاون مع دولة الرئيس الذي لمسنا لديه الحرص على ألا تطول هذه الازمة مع التأكيد على عدم التنازل عن صلاحياته. ونحن ايضا نتمسك بالطائف، الذي هو الدستور القائم حاليا، ومن خلاله يجب ان تشكل هذه الحكومة، وكل الاجتهادات والآراء التي نسمعها من هنا وهناك هي خارج اطار الطائف".