شكرا لقرائتكم جيش الاحتلال يواصل الحفر بحثا عن أنفاق شحيتلي: موجودة قبل الـ2006 واسرائيل تعلم بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 20:56

واصلت اسرائيل عملية "درع الشمال"، بحثا عن "أنفاق حزب الله"، فأستقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي​ صباح أمس حفارة ضخمة إلى منطقة عبّارة ​كفركلا​ على الحدود اللبنانية -الفلسطينية، لتباشر أعمال الحفر إلى جانب حفارة اخرى كانت تتواجد هناك، كما عمد الجيش الاسرائيلي على تركيب ​كاميرات مراقبة​ مقابل ​بوابة فاطمة​ وذلك في ظل إنتشار لجنود اسرائييلن خلف الجدار العازل. وفي الجانب اللبناني سجل دوريات مكثفة ونقاط مراقبة للجيش اللبناني و​قوات "يونفيل"​ لمتابعة الوضع، وخصوصا عند نقطة ميس الجبل- "كروم الشراقي".



وبالموازاة، لجأت اسرائيل الى أسلوب الضغط النفسي على السكان اللبنانيين، من خلال دعوة أهالي قريتي كفركلا ورامية الى إخلاء منازلهم، إذ حذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر "تويتر" سكان القريتين من أن "حزب الله" شقّ تحت بيوتهم "أنفاقاً هجومية ممتدة إلى داخل إسرائيل بشكل يحول هذه المنطقة إلى حاوية بارود كبيرة".

وفي ظل مخاوف من أن تصعّد العملية من حدة الاحتكاكات على جهتي الحدود، لا يزال لبنان الرسمي بانتظار تسلم احداثيات "يونيفيل" حول النفق الذي ادعت اسرائيل اكتشافه أخيرا ليبني على الشيء مقتضاه، في وقت تشكك أوساط وزارة الخارجية بهوية الجهة التي حفرت النفق اذ لا تستبعد أن يكون الجانب الاسرائيلي قد قام بذلك كذريعة لافتعال مشكلة مع لبنان.

وفي هذا السياق قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري ردا على سؤال بعد لقائه السفيرة الاميركية لدى لبنان اليزابيث ريتشارد: "تناولنا موضوعين، الأول الموضوع الحكومي والأضرار البالغة التي تلحق بلبنان وشعبه من خلال التأخير الحاصل. والموضوع الأساس الأخر هو موضوع مزاعم إسرائيل بوجود أنفاق من لبنان نحو فلسطين المحتلة. ما زلت عند موقفي الذي أبلغته لسعادة السفيرة. رغم ما قلته وكررته عن طلبي لإحداثيات عن هذه الأنفاق المزعومة لم أحصل على شيء حتى الآن، وحتى خلال الإجتماع الثلاثي الذي عقد في الناقورة لم يحصل ممثل الجيش على هذه الإحداثيات. وإستطرادا، إسرائيل هي التي لا تلتزم بالقرار 1701 ولم تقبل أصلا ان ينص على وقف إطلاق نار. لذا لا يمكن طلب شيء من جهة وكأن الأرض وقفت عن دورانها، بينما لا يطلب بمعدل 150 خرقا شهريا من الطرف الآخر الإسرائيلي، آخرها رفع منطاد فوق بلدة ميس الجبل منذ ثلاثة أيام. فالحل هو بتطبيق القرار 1701 كاملا غير منقوص".

وفي هذا الاطار أوضح اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي عبر "المركزية" أن "قبل حرب تموز(يوليو) 2006، عندما كنت ممثل الحكومة اللبنانية لدى "يونيفيل"، أكد لي قائد قوات الطوارئ يومها أن"حزب الله" يقوم بحفر أنفاق على الحدود، وبأن تل أبيب على علم بذلك"، مشيرا الى أن "الجيش اللبناني لم يكن منتشرا حينها على الحدود بل القوة المشتركة".

وأضاف: "بعد الحرب، بدأنا اجتماعات لتنظيم عملية انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب تمهيدا لاستلام الجيش اللبناني و"يونيفيل" المنطقة"، مشيرا الى أن "خلال أحد الاجتماعات أعلن ممثل الجانب الاسرائيلي عن وجود أنفاق تربط لبنان بالداخل الاسرائيلي، وأبلغته حينها الجواب الرسمي بأن بعد انسحاب القوات الاسرائيلية لا يحق له أن يطلب منا التعامل مع أي منشآـت دفاعية كان شيدها "حزب الله" قبل صدور القرار 1701، فالقرار ينص على عدم وجود عناصر مسلحة جنوب الليطاني، وعلى تجميد الاعمال القتالية والتحصينات الدفاعية، وليس تدمير البنية التحتية المتواجدة قبل صدور القرار. وبالتالي في حال وجود تحصينات أو أنفاق، يفترض به إزالتها بنفسه ولكن لا يحق له الطلب من الجانب اللبناني ذلك كما لا يمكنه أن يتهم لبنان بخرق القرار الدولي".

وأكد أن "في حال وجود أنفاق، فهي تعود الى ما قبل العام 2006، وبالتالي هذه الانفاق لا تخرق الــ 1701، والعدو على علم بها منذ ما قبل الـ2006، وعلى رغم أنه لم يحتل منطقة جنوب الليطاني بالكامل في حرب تموز، إلا أنه بالتأكيد اجتاز الحدود واحتل هذه المناطق التي يدعي أن هناك أنفاقا مشيدة فيها، فلماذا تركها منذ ذلك الحين؟"، مؤكدا أن "لبنان يحترم ويلتزم القرار 1701 الى درجة عالية جدا". لفت الى أن "يونيفيل هي الجهة الوحيدة التي تحظى بثقة الطرفين والمخولة التأكد من تاريخ تشييد هذه الانفاق، من خلال الكشف على الموجودات التي في داخلها".

وأشار الى أن "للبنان كامل الحق بتشييد منشآت دفاعية جديدة في جنوبه، كما له الحق المحافظة على المنشآت المتواجدة أصلا ضمن نطاق حدوده. أما كل ما هو خارج الاراضي اللبنانية، فلا يعنينا وكان على اسرائيل أن تتعامل معه منذ 12 سنة بدل أن تنتظر الى اليوم".