شكرا لقرائتكم الشامسي يلتقي دريان ويضيء شجرة ميلاد في عمشيت: سياسة الامارات في لبنان هي الانفتاح خصوصا على المعتدلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 20:56

أمل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد بن سعيد الشامسي بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، "ان ينعم لبنان بالازدهار والنمو، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي، بعد تشكيل الحكومة لإنجاز الكثير من المشاريع من خلال مؤتمر "سيدر" للبدء بالإنجازات للبنى التحتية وتشجيع الاستثمارات في البلاد مع استعداد دولة الإمارات العربية وأشقائها في مجلس التعاون الخليجي للوقوف الى جانب لبنان لتبقى الدولة ومؤسساتها العنوان الأساس لوحدة لبنان وسيادته وعروبته".



وشدد دريان على "أهمية دور دولة الإمارات في دعمها مع أشقائها العرب للحفاظ على وحدة لبنان وشعبه ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، للخروج من الأزمات المتلاحقة والتخلص من كل رواسب وآثار ما مر به لبنان من فتن وأزمات".

من جهة ثانية وبدعم وتمويل وحضور السفير الشامسي احتفلت رعية السيدة في عمشيت بإضاءة شجرة العيد وتدشين توسيع باحة الكنيسة وانارتها الثابتة، كذلك حضر الرئيس ميشال سليمان، وشخصيا وحشد من المواطنين. ثم انتقل الجميع الى باحة الكنيسة حيث تم قص شريط التدشين والقى الشامسي كلمة اعرب فيها عن سروره "لتواجده في هذا المكان "الذي يعتبر مكانا للتسامح والعيش المشترك، وخصوصا أن قضاء جبيل معروف عنه أنه أوصل رجالات كبارا الى مراكز عليا في الدولة، وبولائه لمؤسسات الدولة وعملها، ودولة الامارات محبة للبنان ولهذا القضاء".

وتحدث "عما وصلت اليه دولة الامارات منذ نشأتها حتى اليوم، حيث انشأت وزارة للتسامح ولديها قانون الاديان وتؤمن بالعيش المشترك، حيث يوجد على ارضها المسجد والكنيسة والمعبد". وقال:"لدينا قناعة تامة بأن الاديان كلها مكملة لبعضها البعض والانسان هو المعني في استراتيجية دولتنا، ولا يعنينا لا دينه ولا لونه ولا شكله بقدر ما يعنينا الانسان كإنسان"، لافتا ألى أن "جواز السفر الاماراتي يحتل المركز الاول عالميا، وهذا يعني ان هذه الدولة تسير بفضل قيادتها الرشيدة في خطى ثابتة وتقدم مستمر ولا يعنيها الا الانسان".

وأشار إلى أن "الشيخ خليفة بن زايد أصدر قرارا بأن يكون عدد نواب البرلمان في دولة الامارات في الانتخابات المقبلة مناصفة بين الرجال والنساء"، لافتا إلى أن "هذه قناعتنا بالعيش المشترك وبالمرأة والانسانية". وأعلن أن "الامارات هي في المرتبة الاولى عالميا في المساعدات الانسانية والتنموية للسنة الخامسة على التوالي، وهذا دليل على اننا لا نفرق بين أحد"، مؤكدا أن "قرار الفاتيكان، بزيارة البابا في شباط (فبراير) المقبل الى دولة الامارات، يعني لنا الكثير لأن الامارات هي دولة السلام".

وأشار إلى أن "الجالية اللبنانية في الامارات تجاوز عددها الـ 140 الف شخص، وعملت الكثير لدولة الامارات افادت واستفادت وتمثل لبنان خير تمثيل، ونحن نصنفها كجالية اولى، اذ لا يوجد في حق أبنائها أي مخالفة قانونية ولا يقومون بأي مشاكل". وقال: "إن سياسة الامارات في لبنان هي سياسة الانفتاح على الجميع، خصوصا المعتدلين، وندعم المؤسسات الشرعية، ونحاول القيام بمشاريع انسانية وتنموية على الاراضي اللبنانية كافة، ندعم المسجد والكنيسة وكل الطوائف".