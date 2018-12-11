© REUTERS / Khaled Abdullah القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع للتحالف أثناء تنفيذها مهام عدوانية شمال غربي مدينة الدريهمي جنوب الحديدة. ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن العملية. يأتي ذلك عقب تجدد المواجهات، مساء الاثنين، بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله جنوب مدينة الحديدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف جنوب الحديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .