الجيش اليمني يسيطر على مركز مديرية باقم شمال صعدة

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وأضاف العميد الأثلة أن "القوات حررت مركز مديرية باقم وقطعت خطوط إمداد المليشيا في المناطق الممتدة من المجمع الحكومي وحتى عمق مديرية باقم".
وأكد "تكبيد جماعة "أنصار الله" خسائر كبيرة في الأرواح بينهم 3 من القادة وهم: محمد عبد الله محمد ضيف الله قفلة الملقب أبو حمزة والقيادي صابر جروان الشريف وأبو طه الحوثي".
وحسب موقع الجيش، فإن "صور قتلى للمليشيا سقطوا أمس الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة باقم، تكشف عن إرغام المليشيا أطفالا على القتال في صفوفها".
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