قوة عسكرية إسرائيلية تتعرض لإطلاق نار من قبل فلسطينيين شمال رام الله

© REUTERS / KARAMALLAH DAHER رام الله — سبوتنيك. وبحسب شهود عيان لوكالة "سبوتنيك":"دفع الجيش الإسرائيلي بقواته إلى المكان وفرض طوقا أمنيا محكما على المكان وأغلق كافة الطرقات المؤدية إليها". وبالتزامن مع ذلك أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي كافة الحواجز المؤدية إلى مدينة رام الله واحتجزت المركبات الفلسطينية التي تحاول الدخول إلى المدينة أو الخروج منها.

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