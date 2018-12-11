جيفري يبحث في الأردن مستجدات الأزمة السورية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في الأردن، مساء الإثنين، مستجدات الأزمة السورية والجهود الهادفة إلى إيجاد حل سياسي لها.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة عمان جمع كلًا من جيفري، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جول ريبيرن، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

كما بحث الصفدي والمسؤولين الأمريكيين قضية اللاجئين السوريين، حسب بيان للخارجية الأردنية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين.

وتقول عمان إن استضافة ما يزيد عن 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن يمثل عبئًا كبيرًا على كافة القطاعات والخدمات الحكومية، وتدعو إلى توفير دعم مناسب لتحمل أعباء اللاجئين.

وبحث المجتمعون أيضًا موضوع تجمع الركبان للنازحين السوريين، الموجود داخل سوريا، في المنطقة المحرمة بين الأردن وجارته الشمالية (سوريا).

وتقول عمان إن الحل الوحيد لمشكلي قاطني هذا التجمع هو تأمين العودة الآمنة لهم إلى مدنهم وبلدتهم.

وأكد الجانبان حرص واشنطن وعمان على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون والتنسيق، وفقًا للبيان الأردني.