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شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة من خبير تقني.. إليك الشواحن الأفضل والأسرع للهواتف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم الخبير التقني، فهد البقمي، نصيحة لمستخدمي الهواتف المحمولة عند شراء الشواحن.
وقال البقمي عبر “تويتر”: “تملك أيفون أو غيره من الأجهزة الحديثة وتفكر في شراء شاحن جداري للمنزل، يفضّل أن تبحث عن الشواحن التي تحتوي على منفذ Type – C وتدعم PD”.
وأكد أن تلك الشواحن تشحن الجهاز أسرع وبفرق كبير عن الشواحن العادية، وتعتبر هي التوجه القادم للشواحن.
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