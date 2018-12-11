شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة من خبير تقني.. إليك الشواحن الأفضل والأسرع للهواتف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الخبير التقني، فهد البقمي، نصيحة لمستخدمي الهواتف المحمولة عند شراء الشواحن.

وقال البقمي عبر “تويتر”: “تملك أيفون أو غيره من الأجهزة الحديثة وتفكر في شراء شاحن جداري للمنزل، يفضّل أن تبحث عن الشواحن التي تحتوي على منفذ Type – C وتدعم PD”.

وأكد أن تلك الشواحن تشحن الجهاز أسرع وبفرق كبير عن الشواحن العادية، وتعتبر هي التوجه القادم للشواحن.