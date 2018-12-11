شكرا لقرائتكم خبر عن قصة وفاء.. مواطن يرد 6 آلاف ريال لأسرة عامل هندي متوفى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج “معالي المواطن” تفاصيل قصة وفاء بين مواطن سعودي وعامل هندي يدعى “عبدالمجيد” عمل في حائل لأكثر من 32 عاماً.

وبعد وفاة العامل فوجئ أبناء كفيل العامل باتصال هاتفي من إحدى العائلات السعودية يطلبون التواصل مع ورثة العامل لرد مبلغ قيمته 6 آلاف ريال مملوكة للهندي المتوفى.

وفي اتصال هاتفي للبرنامج، قال يوسف المعارك، ابن كفيل العامل: “بعد وفاة والدي بعامين استمر العامل في العمل مع أخي حتى توفي العامل بعد سنتين من وفاة الوالد، ورحل جثمانه إلى الهند”.

وأضاف: “بعد فترة الخليج 365 معنا أبو مسفر – رحمه الله – بغرض التواصل مع ورثة هذا العامل المتوفى، وبعد جهد ماراثوني من خلال القنصلية السعودية في الهند ووزارة الخارجية تمكنوا من التواصل مع زوجة العامل الهندي”.

من جانبه، قال مسفر الشمري، إنه الخليج 365 مع عديد الأطراف للحصول على معلومات عن العامل الهندي، حتى تمكنوا من الوصول لأقاربه وتسليمهم المبلغ المستحق له لدى والده، لافتاً إلى أن والده كان حريصاً على سداد المبلغ وتوثيق ذلك وهو ما انتشر في مقطع فيديو متداول.

وفجر الشمري مفاجأة بأن والده توفاه الله قبل وصول المقطع بيوم واحد، ولم يتمكن من رؤية توثيق عملية السداد ولكنه اطمأن لسداد المبلغ قبل رحيله.