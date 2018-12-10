دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع براءة اختراع تكشف عن تفاصيل قاعدة الشحن اللاسلكية AirPower من أبل ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد تم الكشف عن تفاصيل مواصفات قاعدة شحن AirPower اللاسلكية عبر براءة اختراع ظهرت مؤخرًا من شركة أبل. وعلى الرغم من عدم ذكر أي اسم في المستند، إلا انه من الواضح انه يتناول تفاصيل حول ميزات هذا الجهاز.

حتى الآن، نحن نعلم بالفعل انه يمكن استخدام قاعدة شحن AirPower لشحن أجهزة متعددة في وقت واحد مثل هاتف آيفون وسماعات AirPods وساعة أبل الذكية. ولكن في نفس الوقت، يمكن أيضًا ان تتصل قاعدة الشحن مع كل جهاز بأكثر من طريقة واحدة، حيث انها توفر أرقام تعريفية للأجهزة المشحونة لتتبع مستوى البطارية ومعرفة وقت إيقاف شحن الأجهزة.

هذا وبالإضافة إلى انها ستتمكن من معرفة أي من الأجهزة يحتوي على أكبر شاشة لعرض مستوى البطارية لكل جهاز بحيث يمكنك رؤية حالة الشحن في لمح البصر. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يقوم الهاتف بتنبيهك إذا كانت شحنة البطارية كافية لك للاستخدام طوال اليوم.

كما يشير آخر تقرير إلى أنه سيتم الإعلان عن الجهاز في مطلع العام المقبل، والسبب الرئيسي وراء تأخير هذا الإعلان يرجع إلى الميزات المتقدمة التي تعمل عليها الشركة مع قاعدة الشحن.

المصدر

هذا الموضوع براءة اختراع تكشف عن تفاصيل قاعدة الشحن اللاسلكية AirPower من أبل ظهر على التقنية بلا حدود.