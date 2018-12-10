دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Huawei Mate 20 X ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي Mate 20 X عند إطلاق هاتفي Mate 20 و Mate 20 Pro، ومن ثم قامت بإطلاقه في 26 أكتوبر. يعتبر هاتف Mate 20 X هاتف ممتع لأبعد حدود، حيث انه يتضمن مجموعة هائلة من المميزات الحديثة مع تصميم جذاب للغاية ومعالج سريع وممتاز.

إليكم مراجعة لهاتف Huawei Mate 20 X:

التصميم

يبلغ وزن هاتف Mate 20 X حوالي 232 جرام مع سماكة 174.6 × 85.4 × 8.2 ملم، ولقد تم تصنيع حواف الهاتف من الألمنيوم كما انه مزود بطبقة زجاجية من الامام والخلف لحماية الهاتف.

من الجهة الامامية يوجد شاشة ضخمة بها نتوء قطرة المياه والذي يشمل الكاميرا الامامية.

ومن الجهة الخلفية يوجد طبقة زجاجية اخري مع إعداد كاميرا ثلاثي مثبت على شكل مربع والذي يضم الفلاش كذلك، كما يأتي مستشعر بصمة الاصبع مثبت على ظهر الهاتف ايضًا.

من الأعلى، يوجد سماعات خارجية مع مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم. ومن الأسفل، ستجد سماعات خارجية أيضًا مع منفذ USB-C.

من الجانب الأيمن، يتوفر زر الطاقة مع ازرار التحكم في الصوت. ومن الجانب الايسر، يوجد منفذ إدخال شرائح SIM.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق الفضي، كما انه مزود بمعيار IP53 لمقاومة الغبار وقطرات المياه.

الشاشة

تعتبر الشاشة هي اهم ميزة موجودة بالهاتف، فهي تأتي من نوع AMOLED بحجم 7.2 بوصة ونسبة أبعاد 18:7:9 ودقة 1080 × 2244 بكسل (FHD+) بكثافة 346 بكسل في البوصة.

تدعم الشاشة 16 مليون لون وميزة اللمس المتعدد، كما توفر نطاق ألوان DCI-P3 بالإضافة إلى HDR10.

وتغطي الشاشة نسبة 87.83% من هيكل الهاتف.

الكاميرا

يحتوي هاتف Mate 20 X على إعدادا كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يشمل كاميرا رئيسية واسعة الزاوية بدقة 40 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانوية فائقة الوسع بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 والتي تقرب حتى خمسة أضعاف، ويأتي إعداد الكاميرا هذا مقترن مع فلاش LED.

وتوفر الكاميرا أداء رائع جدًا بالمقارنة مع Mate 20 Pro، حيث تدعم وضع تصوير HDR والبانوراما والتركيز البصري والتعرف على الوجه.

كما تأتي جودة تصوير الفيديو مع الكاميرا الخلفية بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، او بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطار في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

وتأتي الكاميرا الامامية بدقة 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم الكاميرا ميزة HDR.

تأتي جودة تصوير الفيديو بالكاميرا الامامية بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

الأداء

يعمل الهاتف بواسطة معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النواه مع تقنية تصنيع 7 نانومتر، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android Pie إصدار9.0 استنادًا إلى واجهة مستخدم EMUI 9.0.

كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويمكن توسيع ذاكرة التخزين حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة تخزين Nano.

يدعم الهاتف اتصال Wi-Fi 802.11، وبلوتوث إصدار 5.0، و GPS GLONASS، والـ IR Blaster، و NFC.

البطارية

يحتوي الهاتف على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 5000 مللي أمبير.

لا يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي، ولكنه يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

السعر

يتوفر هاتف Mate 20 X من هواوي بسعر 1040 دولار امريكي، ولكنه لم يتوفر في السوق السعودي حتى الآن.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف المحمول Huawei Mate 20 X ظهر على التقنية بلا حدود.