"واتساب" يستنسخ تطبيق "ماسنجر" في المحادثات ويلغي خاصية التشفير

كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بوجود تحديث مرتقب من تطبيق "واتساب"، سيؤثر بالسلب على كثير من مستخدميه.
ووفق ما ذكرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، فإن "واتساب" سيقوم باستنساخ تطبيق "ماسنجر" المملوكين لشركة فيسبوك.
كما أن "واتساب" سيلغي تقنية التشفير "من النهاية إلى النهاية"، والتي لا تسمح لأي طرف ثالث بالاطلاع على رسائل ودردشات المستخدمين.
ولكن في المقابل، تزعم "واتساب" إلى أنها ستطرح تقنية جديدة بديلة، ألا وهي منح تقنية إضافية لتأمين الرسائل بأقفال ورموز جديدة.
وتعمل تلك التقنية الجديدة على أن مرسل الرسالة يبعثها مشفرة ومقفلة برمز سري، لا تفتح إلا عندما يكتبه الشخص المتلقي، الذي يمكنه فتح الرسالة وقراءتها بعد كتابة الرمز السري.
وتشير "واتساب" إلى أن تلك التقنية لن تحتاج إلى تشغيل إعدادات معينة أو الدخول لتقنية دردشات سرية، ولكنها ستعمل بصورة تلقائية لتأمين الرسائل بصورة أكبر.
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