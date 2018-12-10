قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه عندما ينطلق العنف فإن الحرية تتوقف، مشيراً إلى أن هناك استياء وغضبا شعبيا.
وأضاف "ماكرون"، خلال كلمة له، أنه أعطى الأوامر للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، موضحاً أن المتقاعدين يحصلون على أجور متواضعة لذلك غضبوا.
وتابع الرئيس الفرنسى: "أربعون عاماً من عدم الارتياح سادت وسط فئات عدة"، مردفا: "نتحمل المسئولية خلال عام ونصف لم نقدم خلالها حلولاً".
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعليق صادم من ماكرون على تظاهرات السترات الصفراء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .