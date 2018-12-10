عاجل.. تعليق صادم من ماكرون على تظاهرات السترات الصفراء

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه عندما ينطلق العنف فإن الحرية تتوقف، مشيراً إلى أن هناك استياء وغضبا شعبيا.

وأضاف "ماكرون"، خلال كلمة له، أنه أعطى الأوامر للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، موضحاً أن المتقاعدين يحصلون على أجور متواضعة لذلك غضبوا.

وتابع الرئيس الفرنسى: "أربعون عاماً من عدم الارتياح سادت وسط فئات عدة"، مردفا: "نتحمل المسئولية خلال عام ونصف لم نقدم خلالها حلولاً".