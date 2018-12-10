شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف العربى" يجدد دعمه لجهود المبعوث الدولى لليمن لإنجاح مفاوضات السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة للتحالف تجدد دعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالمجالات كافة، في مفاوضات السويد بين الأطراف اليمنية، موضحًا أن التحالف يبذل جهودًا حثيثة في تهيئة الأراضي المناسبة وكذلك المعطيات للأطراف اليمنية كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال المؤتمر الخاص بالقوات المشتركة للتحالف الذي عقد اليوم في الرياض، حيث بين أن التحالف عقد لقاءً مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجرى خلاله تسليم 340 رسالة من المحتجزين من قبل المقاتلين الحوثيين وتم تسليمها من قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى ممثلي الصليب الأحمر لإيصالها إلى عائلاتهم بحسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.



وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة وفرت دعمًا ماليًا للحكومة اليمنية الشرعية لعلاج الجرحى من الجيش الوطني اليمني، وهيئت السبل كافة للعلاج سواء في الداخل اليمني أو بالخارج بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو من خلال نقل الجرحى خارج اليمن لاستمرار علاجهم، متطرقًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وقام بعلاج حتى هذه اللحظة أكثر من 21 ألفًا من المصابين والجرحى من الجيش الوطني اليمني.



وحول موقف العمليات العسكرية، أكد المالكي أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف يواصل العمليات التعرضية الهجومية في المحاور كافة، كما قام الجيش الوطني في محور باقم بتنفيذ عمليات هجومية على مركز مديرية باقم، فيما جرى السيطرة في محور كتاف على مركز المديرية, وجبل المساوح وجبل المقور في محور البقع.



وعلى غرار ذلك سيطر الجيش الوطني اليمني على الملاحيظ باتجاه جبل مران، كما تستمر العمليات التعرضية للجيش باتجاه جبل الصخرة، فيما تقوم قوات التحالف في محور حيران بدعم من الجيش الوطني اليمني بعمليات إعادة الاستقرار في القرى والمدن المحررة، ومواصلة عملياتها لتطهير بقية المديريات في المحافظة.



وأشار إلى أن الجيش يقوم باشتباكات في محافظة الجوف مع مليشيا الحوثي في مجمع المتون، حيث نتج عن ذلك تدمير هدف غرب المتون، بينما نفذ في محور الضالع عمليات تعرضية هجومية على مواقع مليشيا الحوثي في أضا وظفار، حيث استهدفت تجمعات العدو وآلياته كبدت العدو خسائر في صفوفه، فيما تمكن في محور تعز جبهة الأحكوم من استهداف مخزن الأسلحة والذخائر على مرتفع الخضر.



وأضاف المالكي أن قوات الجيش اليمني في محور الضالع قامت بالهجوم على مواقع مليشيا الحوثي في المحور الغربي خلف جبل كنه، وصولًا إلى قرية المعرش مرتفع القاضي، كبدت العدو الكثير من الخسائر في الأرواح، كما جرى أسر 5 من العناصر الإرهابية, وقتل 15 عنصرًا إرهابيًا.



وأفاد بأنه في محور تعز جبهة الضباب، تمكنت القوات الشرعية اليمنية من تنفيذ عمليات في منطقة مكاري، جرى إثر ذلك تدمير أطقم مسلحة، وأسر قيادي من مليشيا الحوثي أحد القادة الميدانيين، كما نفذ الجيش في الضالع عمليات تعرضية على مواقع العدو في الحدب، نتج عنها السيطرة على مرتفع ثعيل والخارم، وسقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي, مؤكدًا استمرار العمليات في محور فرضة نهم.