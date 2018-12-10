دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحديث خرائط قوقل يجلب ميزة "For You" على iOS وأكثر من 130 دولة على أندرويد

أعلنت شركة قوقل عن تحديث جديد لخدمة الخرائط على الهواتف الذكية، وركزت في تحديثها الجديد على ميزة الاقتراحات “For You” لتصبح متاحة على تطبيق الخرائط على نظام iOS في 40 دولة مختلفة، بجانب توسيع انتشارها على أندرويد لتصل أكثر من 130 دولة جديدة.

وتقوم الميزة في خرائط قوقل على توفير اقتراحات للمستخدمين عبر الخرائط بناءً على مكان تواجدهم، بحيث أنه في حال تواجد مستخدم في إجازة ما فإن التطبيق سيوفر اقتراحات حول مطاعم مناسبة أو أماكن لقضاء وقت مناسب في المكان، وذلك وفقًا لاهتمامات الشخص بشكل عام.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من تلك الميزة بالضغط على خرائط قوقل من خلال أيقونة “For You” ومن ثم ستظهر اقتراحات لأماكن قريبة يمكن الذهاب إليها، وبالطبع ستحتوي تلك الأماكن تقييمات وآراء المستخدمين لاختيار الأفضل بينها.

التدوينة تحديث خرائط قوقل يجلب ميزة “For You” على iOS وأكثر من 130 دولة على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.