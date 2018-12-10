مدير "تيكا" التركية ببغداد يتفقد أعمال ترميم سوق قيصرية كركوك

كركوك/ الخليج 365

تفقّد جنيد أسمر مدير الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في العاصمة العراقية بغداد، الإثنين، أعمال ترميم سوق "قيصرية" التاريخي وسط مدينة كركوك شمالي العراق.

وخلال تفقده للسوق التاريخي، أكد "أسمر" في تصريح صحفي، أن فريقا من المهندسين الخبراء بأعمال الترميم في "تيكا" سيجرون دراسات حول أعمال الترميم في سوق قيصرية كركوك.

وأوضح أن أعمال إزالة الأنقاض عن السوق التاريخي ستنتهي خلال اليومين المقبلين. مبينا أن مهندسي "تيكا" سيقومون بإعداد تقرير حول مشروع ترميم السوق.

ونوّه أن هدف المشروع هو ترميم السوق وإعادته إلى حلته السابقة دون المساس بنسيجه التاريخي.

والجمعة الماضي، بدأت "تيكا"، بناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، أعمال ترميم السوق التاريخي.



وفي 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نشب حريق في سوق "قيصرية كركوك" المسقوف، لم يعرف سببه بعد، أتى على أكثر من 400 محل تجاري.

كما أدى إلى تضرر مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمليار دولار موزعة على 67 محلا للمجوهرات.



و"قيصيرية كركوك" من الأسواق التراثية والتجارية المهمة في المدينة، ويعود إلى منتصف القرن الـ18، ويتميز بمعماره الذي استخدم فيه الحجر الأبيض.



ويقع السوق إلى الجهة الجنوبية الشرقية من قلعة كركوك الشهيرة، ويبعد عنها نحو 10 أمتار.