سليمان صويلو يلتقي وزير خارجية لبنان في مراكش

كا التقى وزير المواطنة والهجرة الكندي أحمد حسين، و"مايكل شبيندلجر" مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة.
الصفحة الرئيسية > تركيا, الدول العربية, عناوين اليوم 10.12.2018 Marrakech
خاص
الأرشيف
مراكش/ الخليج 365
التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في مدينة مراكش المغربية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الأممي حول الميثاق العالمي للهجرة بمدينة مراكش، الإثنين.
كما التقى صويلو، عقب إلقائه كلمة في المؤتمر، وزير المواطنة والهجرة الكندي أحمد حسين، و"مايكل شبيندلجر" مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، كل على حدة.
وانطلق المؤتمر الإثنين، ويستمر يومين، بمشاركة ما لا يقل عن 150 دولة عضو، وفقا للأمم المتحدة، بالإضافة إلى حضور أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة.
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