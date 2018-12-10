وفد من "دوزجة" التركية يستعرض فرص الاستثمار مع غرفة قطر

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث والي دوزجة التركية (شمال غرب) ووفد من رجال الأعمال بالولاية فرص الاستثمار المتاحة في مجالات السياحة والعقارات مع غرفة قطر.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الإثنين بغرفة قطر؛ حيث ترأس الوفد محافظ دوزجة "ذو الكفل داغلي"، وضم عددًا من رجال الأعمال الأتراك.

ودعا داغلي رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في محافظته والاستفادة مما تزخر به من فرص استثمارية في مجالات مختلفة.

من جانبه، لفت نائب رئيس غرفة قطر محمد بن طوار إلى أن الدوحة شهدت ارتفاع أعداد الشركات التركية بالسوق القطرية.

وأوضح أن أنشطتها متنوعة لتشمل مجالات البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن "القطاع السياحي هو أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة لقطر وتركيا".

ولفت طوار إلى أن العلاقات الثنائية في المجالات السياحية شهدت قفزات مهمة خلال السنوات الماضية، مع ارتفاع أعداد القطريين الذين يزورون تركيا بشكل سنوي.

وتعد غرفة قطر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، ويرجع تأسسيها لعام 1963، وتهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية وتمثيل القطاع الخاص.

