توقعات #الطقس غدا.. سحب ممطرة على عدة مناطق بـ #المملكة

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الجو غدًا الثلاثاء- أن تتأثر مناطق شمال ووسط المملكة، بطقس بارد خلال الليل والصباح الباكر.

كما توقعت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، تكوُّن الضباب على شمال المملكة ووسطها، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية، مع سماء غائمة جزئيًّا على شرق ووسط المملكة.

ويُتوقَّع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة تصحبها رياح نشطة على منطقة جازان، تمتد إلى مرتفعات منطقتي عسير والباحة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتوقعت أن يتأثر الخليج العربي، برياح سطحية شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.