كأس_زايد_للأبطال مواجهة مثيرة بين #الرجاء و #الإسماعيلي

الخليج - د ب أ

تختتم غداً الثلاثاء منافسات دور 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بمباراة الإياب بين فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وضيفه فريق الاسماعيلي المصري، التي ستقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويطمح الفريقان لحسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي بتحقيق الفوز، بعد تعادل الفريقين سلبياً في لقاء الذهاب الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية المصرية.

ويدخل الرجاء المباراة برغبة جامحة لتحقيق الانتصار، يعززها دعم جماهيري كبير منتظر أن تكتظ به مدرجات ملعب محمد الخامس، خاصة بعد فوز النادي المغربي بلقب كأس الكونفدرالية.

بينما يسعى الإسماعيلي إلى مفاجأة أصحاب الأرض، وكسب اللقاء والعودة إلى مصر ببطاقة التأهل للبقاء في البطولة، إلى جانب فريق الاتحاد السكندري المصري المتأهل، بعدما خرج فريقا الأهلي والزمالك من دور 16.