“رئيس الاتحاد الإماراتي” #أبو_ظبي ستبهر #العالم في #مونديال_الأندية

صحيفة الخليج الإلكترونية

ثمّن رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، المهندس مروان بن غليطة، الدعم المستمر والمتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والمتابعة المستمرة لنائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته المتعلقة بالاهتمام بمختلف عناصر لعبة كرة القدم.

وقال مروان بن غليطة: “استضافة العاصمة أبوظبي لبطولة كأس العالم للأندية 2018 ما هو إلا تأكيداً على النجاح الكبير والمبهر الذي حققته النسخ الماضية للبطولة التي احتضنتها أبوظبي أعوام 2009 و2010 و2017، إلى جانب البطولات والأحداث الرياضية الأخرى التي سجلت نجاحات كبيرة جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى للحضارات”.

وأكد بن غليطة ثقته بقدرة نادي العين بطل دوري الخليج العربي في الموسم الماضي على تقديم مستوى إيجابي لما يملكه من لاعبين دوليين أصحاب خبرة عالية في الملاعب، ومحترفين قادرين على صنع الفارق، بالإضافة إلى الجماهير العيناوية والإماراتية التي ستسجل حضورها في إستاد هزاع بن زايد الأربعاء المقبل لمساندة اللاعبين وتشجيعهم على الظهور بالمستوى الذي يؤهلهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

وأشاد بن غليطة بجهود اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة وكافة اللجان وفرق العمل والمتطوعين، مؤكداً أن مونديال الأندية في أبوظبي سيكون مبهراً من حيث التنظيم والمستوى الفني والحضور الجماهيري.