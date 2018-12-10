اليمن.. #المقاومة تحذر من استمرار الانتهاكات الحوثية تجاه المدنيين

صحيفة الخليج الالكترونية

حذَّرت المقاومة اليمنية من استمرار الانتهاكات والجرائم التي تقترفها مليشيات الكهنوت الحوثية تجاه المدنيين العزّل في مدينة الحديدة، وذلك عبر تكثيف قصفها الأحياء السكنية، والممتلكات العامةبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومن ضمنها استهداف منزل المواطن قاسم مكين في حي الربصة.

وأكدت المقاومة في بيانها أن المليشيات تقوم بحفر الخنادق وتلغيمها، وتحويل المنشآت العامة ومنازل المواطنين إلى متاريس وثكنات، وتجعل من المواطنين دروعًا بشرية.

وتؤكد المقاومة اليمنية أن الجرائم اليومية تجاه المدنيين لا يمكن السكوت عنها، وأنها ستعمل على إنقاذ وحماية أبناء الحديدة بكل الوسائل.. داعية المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤوليته إزاء الجرائم الحوثية بإدانتها أولاً، ثم بالعمل على إيقافها باعتبارها جرائم حرب، وتنسف أي جهود لإحلال السلام.