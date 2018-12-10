شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متسللين بحوزتهم أسلحة بمحمية «نفود العريق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن أفراد ⁧قوة حماية المناطق المحمية⁩، بمحمية نفود العريق التابعين للهيئة، تمكنوا بالتعاون مع الجهات الأمنية من القبض على أشخاص قاموا بالتسلل للمحمية ومحاولة الصيد.

وأشارت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه عثر بحوزتهم على أسلحة نارية، وتم اتخاذ اللازم وتسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة لتطبيق النظام.