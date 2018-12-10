شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة» يوصي بـ «زيت محرك» يُقلل استهلاك الوقود بنسبة 2% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

وشدد المركز على ضرورة صيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يساهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة موقع (هنا)؛ للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.