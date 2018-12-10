علماء صينيون يطورون مادة تعزز التئام الجروح وتجدد أنسجة البشرة

طور علماء صينيون مادة جديدة قابلة للتحلل بيولوجيا، يمكن أن تعزز من التئام الجروح وتجدد أنسجة البشرة.

وتزيد الجروح المزمنة بشكل كبير الألم، ولذلك وجد العلماء أن هناك حاجة ضرورية لتطوير مواد طبية حيوية جديدة من شأنها تسهيل التئام الجروح وتسريع قدرات مكافحة العدوى بشكل أكثر كفاءة.



وحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، طور الباحثون من جامعة شيان جياوتونج، شمال غربي الصين، نوعا من المواد البيوكيميائية المضادة للبكتيريا، التي يمكن أن تسهل عملية تجديد أنسجة الجلد.

ووفقاً للفريق البحثي، فإن المادة المُطورة تشبه الجلد الحقيقي، ولديها قابلية توافقية جيدة، ويمكن أن تساعد في منع العدوى البكتيرية المقاومة للأدوية المتعددة.

وفي تجارب مختبرية أجريت على الفئران، وجد الفريق أن المادة عززت بشكل كبير شفاء الجروح وتجديد الزوائد الجلدية مثل بصيلات الشعر، وأخيرا تؤدي إلى تجديد أنسجة الجلد.

