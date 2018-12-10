النظام السوري: نتصدى لأهداف جوية بمحيط مطار دمشق

أعلن النظام السوري عبر وكالة الأنباء الرسمية، يوم الأحد، تصدي دفاعاته الجوية لأهداف جوية بمحيط مطار دمشق الدولي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت عدة مواقع في سوريا تعرضت لقصف التحالف الدولي ضد داعش، الأسبوع الماضي، بالصواريخ، وتحديدا في جبل الغراب جنوب سخنة، شرقي البلاد.



وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنه استهدف في البادية السورية إرهابيا بارزا في تنظيم "داعش" ضالعا في عملية إعدام الأمريكي العامل بالمنظمات الإنسانية بيتر كاسيج.



وفي مايو/أيار الماضي، شنت طائرات حربية تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة غارات استهدفت موقعين للجيش السوري في صحراء شرق سوريا.



ووقع الهجوم قرب منشأة "تي2"، للطاقة التي تقع قرب الحدود مع العراق، وعلى بعد نحو 100 كيلومتر غربي نهر الفرات، حيث يدعم التحالف مقاتلين على الأرض في مواجهة تنظيم داعش.

