الجامعة العربية تنوه بدور اتحاد إذاعات الدول العربية

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أكدت جامعة الدول العربية أهمية التنسيق الإعلامي العربي وتطوير المحتوى الإعلامي وتهيئة جيل جديد من الإعلاميين قادر على القيام بدور ريادي متميز.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال اليوم في افتتاح في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تنعقد بتونس خلال الفترة من 10 : 12 ديسمبر الجاري.

وأعرب علالي – في الكلمة التي وزعتها الأمانة العامة للجامعة – عن تقديره لاتحاد إذاعات الدول العربية وجهوده القيمة في تعزيز أداء الإعلام العربي ليقوم بالدور المنوط به في تنمية المجتمعات العربية.

وقال إن الإعلام اليوم بحاجة إلى تطوير المحتوى وتهيئة جيل جديد من الإعلاميين قادر على القيام بدور ريادي متميز, وتمكين الإعلام من القيام بدوره بإكسابه مصداقيته ووضع آليات حقيقية لتوظيف كل الإمكانيات بشكل أكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الجامعة العربية, تؤكد باستمرار على أهمية التنسيق الإعلامي العربي في كافة القضايا خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية.

وأشار إلى كافة الاستراتيجيات التي قامت الأمانة العامة بوضعها ودعا كافة المؤسسات الإعلامية العربية للمساهمة فيها.

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