دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع vivo تطلق إصدار خاص من هاتف V11 Pro باللون الأحمر ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة vivo رسمياً اليوم لون أحمر Supernova لهاتف V11 Pro، الذي يتوفر الآن في متجر أمازون في الهند بسعر 365 دولار.

أشارت التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط Vivo لإطلاق لون جديد لهاتف V11 Pro واليوم يتوفر اللون الأحمر الجديد رسمياً على متجر أمازون.

وتقدم Vivo هذا الإصدار من هاتف V11 Pro مع نموذج مميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 64 جيجا بايت، كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.41 إنش، كما يضم مستشعر للبصمة UD، ويتميز بالنتوء العلوي في الشاشة.

هاتف V11 Pro أو الذي يعرف بهاتف vivo V11 في الأسواق العالمية، يضم كاميرة أمامية بدقة 25 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 660، أيضاً يتوفر الهاتف بإختيارين في السعة التخزينية بين 64 و128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع vivo تطلق إصدار خاص من هاتف V11 Pro باللون الأحمر ظهر على التقنية بلا حدود.