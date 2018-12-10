دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Enjoy 9 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة هواوي اليوم عن هاتف Enjoy 9 الذي يأتي للسوق الصيني في 12 من شهر ديسمبر، مع رقاقة معالج Snapdragon 450.

تقدم هواوي هاتف Enjoy 9 مع شاشة IPS LCD بحجم 6.26 إنش مميزة بجودة عرض 720 في 1520 بيكسل، كما يضم كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 و2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4.

أيضاً تأتي كاميرة السيلفي في هاتف Enjoy 9 بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، كما يتوفر الهاتف في نموذجين حيث يضم الأول ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويضم النموذج الثاني ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

هاتف Enjoy 9 يضم رقاقة معالج Snapdragon 450، كما يدعم الهاتف فقط تقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف حيث لا يضم تقنية لإستشعار البصمة.

كما يضم هاتف Enjoy 9 بطارية بقدرة 4000 mAh، مع واجهة مستخدم EMUI 8.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 8.1 Oreo، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان متدرجة من الأحمر، الأزرق، والبنفسجي كما يأتي الهاتف باللون الأسود، على أن يتوفر في السوق الصيني في 12 من ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Enjoy 9 ظهر على التقنية بلا حدود.