دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث iOS 12.1.1 يؤدي إلى مشكلة جديدة لدى مستخدمي هواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.

يواجه بعض مستخدمي هواتف الأيفون مشكلة جديدة عند التحديث للإصدار الأخير من نظام تشغيل iOS، حيث تتوقف الهواتف عن الإتصال بشبكات المحمول بعد التحديث للإصدار iOS 12.1.1 .

تتوالى التحديثات المقدمة من عملاق التكنولوجيا ابل لمعالجة المشاكل التي تظهر لدى المستخدمين، إلا أن تحديثات ابل تأتي بمشاكل جديدة أيضاً لبعض المستخدمين، حيث يواجه مستخدمي هواتف الأيفون التي تم تحديثها إلى الإصدار iOS 12.1.1 مشكلة في الإتصال بمزودي البيانات.

وقد أطلقت شركة ابل التحديث iOS 12.1.1 لتقدم للمستخدمين ميزة جديد في كاميرة Face Time لتتيح تدوير الكاميرة عند إجراء محادثات الفيديو عن طريق النقر السريع، إلا أن Forbes أكدت على أن هذا التحديث جلب أيضاً مشكلة لمستخدمي هواتف الأيفون.

كما رصدت هذه المشكلة بعد التحديث لدى العديد من مستخدمي هواتف الأيفون في مناطق مختلفة حول العالم، أيضاً تظهر بأشكال متعددة لدى المستخدمين، حيث يواجه البعض الإتصال بشبكات 4G LTE لإستخدام متصفح Safari الذي لا يستجيب.

أيضاً أشار بعض المستخدمين إلى عدم إمكانية تنشيط تطبيقات تويتر وأمازون عبر البيانات، بينما يمكن تنشيط تطبيقات جوجل والواتس اب عند إستخدام البيانات.

وقد تصاعدت المشكلة لدى بعض المستخدمين إلى فقد الإتصال التام بشبكات المحمول على هواتف الأيفون، حيث إعتمدت هذه الفئة على الإتصال بشبكات Wi-Fi لإستخدام الهاتف.

يذكر أن ابل تحيط بالفعل بهذه المشكلة الجديدة التي ظهرت لدى مستخدمي هواتف الأيفون مع تحديث iOS 12.1.1 ، لذا سيكون على المستخدمين إنتظار معالجة ابل منن خلال تحديث جديد قبل الشروع في تثبيت هذا الإصدار.

المصدر

هذا الموضوع تحديث iOS 12.1.1 يؤدي إلى مشكلة جديدة لدى مستخدمي هواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.