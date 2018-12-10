دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على دولة تجاوزت قطر في سباق أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم

كشفت بيانات رفينيتف، التى تم نشرها صباح اليوم الإثنين، أن أستراليا تمكنت من تجاوز قطر لتصبح بذلك أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لأول مرة في نوفمبر الماضي.

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ونقلت رويترز بيانات رفينيتف التى أظهرت أن أستراليا تمكنت في نوفمبر من شحن 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في حين صدرت قطر فقط 6.2025 مليون طن.

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وبحسب ما اتاحته البيانات فإن صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال فقزت بهذه الأرقام ما يقارب الـ 15%، فيما تراجعت صادرات قطر 3% لتهبط للمرة الأولى منذ 2014.المزيد:

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