شهاب محمد - الخرطوم - الجيش المصري يحظر تصنيع الاقمشة أو الملابس العسكرية

الخليج 365:

حظرت القيادة العامة للجيش المصري، الإثنين، استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهة بالملابس العسكرية، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات.

وأشار بيان المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، إلى أن عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية تكثف إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة لمنع دخول أى ملابس أو أقمشة شبيهه بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى البلاد.

وقال البيان: “تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بأصحاب الشركات والمصانع العاملة فى مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية حفاظا على الأمن القومي المصري”.

وأوضح أن هذه الخطوة أيضا لـ”منع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس فى أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين”.

ودعا الجيش المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الإطار وتوعد المخالفين بمواجهة “المساءلة القانونية”.

ومؤخرا أعلنت السلطات المصرية، ضبط كميات من الملابس العسكرية في مخابئ لعناصر مسلحة، سبق وأن نفذت هجمات ضد مقار للجيش أو الشرطة، لاسميا في سيناء.

كما ظهر هؤلاء المسلحون في عدة مواد متلفزة وهم يرتدون ملابس عسكرية مصرية أثناء تنفيذ الهجمات

الاناضول