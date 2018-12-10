- 1/2
- 2/2
وقال والد الطفل أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى بعد عودته من المدرسة، حيث أغمي عليه، وأكدوا له في المستشفى أن الطفل تعرض لضربة قوية مميتة، وفقا لموقع قناة "السومرية".
© Sputnik . Alexander Yuriev
وأكد الأفراد المتبقون من عائلته أنهم سيلجأون إلى الطرق القانونية أولا لأخذ حق ابنهم، خاصة بعد إصدار الحكومة قانونا منعت فيه ما يُعرف بالدكة العشائرية.
وينتظر ذوو الضحية الإجراءات القانونية لإلقاء القبض على المعلم وإجراء التحقيقات اللازمة معه، حتى لا تتكرر هذه الحالة مع طلبة آخرين أرسلهم ذووهم لينهلوا العلم لا الموت.
وتسجل العاصمة العراقية بغداد عشرات الحالات شهريا، من الاعتداءات اللفظية والجسدية على الطلبة من قبل بعض الملاكات التعليمية.
شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة في العراق... أستاذ يقتل طالبا بعصا خشبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .