خلال افتتاحه لمشروع ضخم... ولي العهد يمازح أحد الموظفين (فيديو)

والتقطت الكاميرات الناقلة للحدث، قيام الأمير محمد بن سلمان بالمزاح مع أحد الموظفين أثناء شرحه المشروع لولي العهد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تتولى شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة، تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

والمدينة، التي يخطط لها بأن تكون مركزا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية، على أرض مساحتها 50 كيلومتر مربع، بين مدينتي الدمام والأحساء، وسوف يتم تطوير المدينة على ثلاث مراحل.

ويعد الهدف من إنشاء هذه المدينة هو جذب الاستثمارات، عبر توطين سلسلة الإمداد، وتصدير 30 بالمئة من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

كما ستضم المدينة ميناء جافا لاستقبال البضائع، و10 مراكز تدريب، ومنطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بعد تهيئتها للعمل في المدينة، إضافة إلى تخصيص مساحات للمرافق السكنية والفندقية والتجارية، توفر نحو 1000 فرصة وظيفية.