المرور يحذر: التباطؤ في السير مخالفة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد المرور السعودي أن التباطؤ في السير على نحوٍ يعرقل الحركة المرورية، مخالفة وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم 3.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قبض مرور منطقة نجران على قائد المركبة المشارك في حادث الانقلاب الذي وقع يوم الخميس، الموافق 21/ 3/ 1440هـ، ونتج عنه وفاة قائد المركبة (الهايلكس)، وجاري استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة.
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