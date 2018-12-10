شكرا لقرائتكم خبر عن موجة برد شديدة تصاحب «الاختبارات الفصلية».. نصيحة مهمة للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع خبراء الطقس والمناخ أن تشهد الأيام المقبلة موجة برودة شديدة تتزامن مع فترة الاختبارات الفصلية لطلاب المدارس. ونصح الخبراء الطلاب بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال تلك الفترة، خاصة في الصباح حيث يخرج الطلاب إلى مدارسهم بالتزامن مع ذروة برودة الجو. وقال زياد الجهني، باحث في الظواهر المناخية، إن فترة الاختبارات تصاحبها موجة شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة، مطالباً الطلاب والطالبات بالحذر الشديد وارتداء الملابس الشتوية تفادياً للإصابة بنزلات برد تؤثر على أدائهم خلال الاختبارات الفصلية.

شكرا لقرائتكم خبر عن موجة برد شديدة تصاحب «الاختبارات الفصلية».. نصيحة مهمة للطلاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .