شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 1787 مكيف شباك «ROWA».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، 1787 مكيف شباك من نوع “ROWA” للطرازات “CW – RW18C” و”CW – RW18CE”.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن سبب استدعاء هذه الأعداد من المكيفات، هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأكدت وزارة التجارة على أهمية التحقق من الرقم التسلسلي للمكيف من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة عبر الهاتف رقم “920023700”؛ من أجل سحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء.