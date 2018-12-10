شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «مفقود سكاكا» متوفى داخل خيمته بمنطقة نائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عثر فريق “عين على الصحراء” التطوعي للبحث عن المفقودين والإنقاذ بمنطقة الجوف، على مواطن مفقود متوفى داخل خيمته. وأوضح الفريق في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الوفاة ناتجة عن اختناق المفقود بدخان الفحم في خيمته بصحراء القرية شرق منطقة الجوف.

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