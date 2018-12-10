شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بتمديد إغلاق «عقبة ضلع» لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتمديد فترة إغلاق عقبة ضلع؛ نظراً لعدم زوال المخاطر على مستخدمي الطريق حتى الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد المقبل 9/ 4/ 1440هـ.
وشمل توجيه الأمير فيصل بن خالد استمرار السماح بنزول المعلمين والمعلمات حسب المواعيد المحددة من ٥ فجراً إلى ٧ صباحاً ومن ١٢:٣٠ ظهراً وحتى ٢ ظهراً، وكذلك السماح لملّاك المحالّ التجارية والحالات الطارئة فقط.
وقال المتحدث الرسمي بإمارة عسير، إن الإمارة تؤكد للجميع أن إغلاق عقبة ضلع من الأعلى ذو أهمية قصوى؛ لتسهيل تنقلات الجهات العسكرية والأمنية والحد من تكدّس المركبات.
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