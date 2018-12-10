زيادة طفيفة في بيع وشراء العملات مقابل الريال.. تعرف عليها

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم الإثنين .. وهي كالتالي: أسعار الشراء السعودي : 135 الدولار : 509 الإماراتي : 137 أسعار البيع السعودي : 136 الدولار : 518 الإماراتي : 138 *وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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