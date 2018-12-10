رحلة البحث عن طفل يرتدى كيس بلاستيك يحمل اسم محمد صلاح (القصة الكاملة)

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البحث عن طفل يرتدي كيس بلاستيك يحمل أسم ورقم قميص اللاعب المصري محمد صلاح، كان محط بحث برامج التوك شو المختلفة للوصول له وإهدائه التي شيريت.
البداية كانت مع انتشار صورة الطفل على السيوشيال ميديا، ليبدأ البحث من برنامج «هذا الصباح»، على شاشة إكسترا نيوز، الذي نشر الصورة وطالبت أسما مصطفي مقدمة البرنامج مساعدة المشاهدين في الوصول إليه. © المصري اليوم البحث عن طفل يرتدى كيس بلاستيك يحمل أسم محمد صلاح: «يقيم في المطبعة»
مساءً، أكمل عمرو أديب، عبر برنامجه «الحكاية»، على شاشة «MBC مصر»، رحلة البحث عن الطفل، وأعلن عن تبرعه بـ«تيشيرت» بتوقيع محمد صلاح للطفل مؤكدا أن لاعبنا الدولي منح الثقة في نفوس جميع المصريين .
وقال: «طفل مصري يرتدي كيس بلاستيك يحمل إسم ورقم محمد صلاح، إيه التأثير ده، ازاي حد بيأثر على الناس كده، كم انت عظيم يا صلاح، لو اعرف مكانه هجبله تيشيرت محمد صلاح، انت بتخلي الناس عندها أمل، ويبقي عندها طموح أنهم يبقوا زي صلاح».
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صباح اليوم، كشفت أسماء مصطفي مذيعة «هذا الصباح»، عن الوصول للطفل، وإنه يقيم في منطقة المطبعة بالهرم وان صورته جاءت ضمن فيديو قام بتصويره احد الشباب عن شعبية كرة القدم وشعبية اللاعب محمد صلاح في منطقنه التي يقيم بها.
وقالت أسماء أن الطفل يدعي محمد عبدالباسط، ومن أحلامه احتراف كرة القدم واللعب في فريق ليفربول مثل صلاح، وتابعت ان الطفل يعاني من ظروف معيشية صعبة فهو اضطر للخروج من المدرسة ويعمل حالياً في ورشة للميكانيكا، وأن الفيديو الذي انتشر كان قد تم تصويره منذ شهر وأن الكثير من أهل الخير ساعدوا الطفل في الحصول على ملابس رياضية .
ومن جانبها طالبت أسماء المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالطفل بالنظر لحالة الطفل محمد ومحاولة إعادته للمدرسة وتوفير حياة كريمة له.
وفي الكواليس، كشف مصدر بالقناة أن فريق البرنامج تلقي رسالة من مصور فيديو الشاب والذي أكد أن الطفل هو من طلب التصوير معه للوصول إلى اللاعب صلاح.
الفيديو الذي وجدته المصري اليوم، تم تداوله عبر عدد من الصفحات، على فيس بوك، وتم نشره في سبتمبر الماضي، ويظهر الطفل وهو يرتدي الكيس، وأعرب عن حبه الشديد للاعب المصري قائلاً: «نفسي اشوفه وأسلم عليه».
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