شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عقب صلاة العصر، اليوم، فى جامع الإمام تركى بن عبد الله، بمدينة الرياض، صلاة الميت، على صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبد الرحمن.



ولى العهد السعودى



الأمير محمد بن سلمان

كما أدى صلاة الميت على الفقيدة، صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكى الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكى الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركى بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكى الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وأصحاب السمو الملكى الأمراء.



ولى العهد السعودى يتلقى العزاء فى الأميرة جوهرة



ولى العهد يحضر صلاة الميت على الأميرة جوهرة بنت فيصل بن سعد

كذلك أدى الصلاة، أخوان الفقيدة، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد، وصاحب السمو الأمير سعد بن فيصل بن سعد، فيما تقبل سمو ولى العهد، وأخوان الفقيدة - رحمها الله - العزاء والمواساة من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وقد عبر سمو ولى العهد عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.



الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى







