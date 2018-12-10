شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن إحباط مخطط إرهابي لداعش لتعطيل الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبناني نهاد المشنوق إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحبطت مخططا إرهابيا داعشيا كان يستهدف تنفيذ تفجيرين كبيرين.

وأضاف المشنوق- خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين- أن التفجير الأول كان يستهدف أحد دور العبادة المسيحية، بعد فقدان الأمل بالقدرة على استهداف تجمعات شيعية، والثاني ضد القوى الأمنية والعسكرية، وذلك خلال الانتخابات النيابية، لتعطيلها وإحداث أكبر ضجة ممكنة في خلال التحضير أو في يوم الانتخابات، التي جرت على مستوى من الإدارة رغم قلة الإمكانيات وضيق الوقت، باعتراف كل دول العالم.



وأشار إلى أنه تم تجنيد عنصر أساسي مقيم في لبنان تواصل مع مركز عمليات إرهابي في منطقة إدلب، واستمر يعمل متخفيا لمدة 10 أشهر، وكلفه داعش بتنفيذ عملية إرهابية يوم الانتخابات النيابية في مايو الماضي، وأُحبطت ثم كلف بعملية ثانية، بعدها تغيرت قيادته إثر مقتل مسؤوليه وتواصل معه مسؤول جديد وطلب منه السفر إلى تركيا، وحينها اتخذت قيادة الشعبة أمرا بوقف العملية والإعلان عنها.



وأوضح المشنوق أن العملية استثنائية من حيث قدرتها على الاستمرار من دون كشف لعشرة أشهر، وتعطيل كل إمكانية تفجير اشتغلت عليها المجموعة الإرهابية وإلهائها وصرفها عن التواصل مع منفذين آخرين.



وعرضت شعبة المعلومات فيلما توثيقيا مدته 25 دقيقة، يشرح تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها.