شكرا لقرائتكم خبر عن الموفد الدولى لليمن: محادثات السويد ستكون الأولى ضمن عدة جولات من التشاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن غريفيثس الموفد الدولى لليمن، إن محادثات السويد ستكون الأولى ضمن عدة جولات من التشاور، مضيفاً: "لم نتوصل لاتفاق حتى الآن بشأن عدم التصعيد فى تعز والحديدة".

وأشار غريفيثس، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن عدد الأسرى فى صفقة تبادل الأسرى فى اليمن سيتم الإعلان عنه قريباً، موضحاً أنه جارى العمل على التوصل إلى اتفاق بشأن اليمن وليس إصدار الأحكام.

وأوضح الموفد الدولى لليمن، أنه جارى العمل على سد الفجوة فى مواقف الطرفين بشأن الخلاف حول مطار صنعاء، لافتاً إلى أن وضع خارطة طريق للحل فى اليمن أمر مهم للغاية.