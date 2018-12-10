شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: خروج قطر من أوبك لن يؤثر على استمرار الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الاثنين، إن خروج قطر من "أوبك" لن يؤثر على استمرار الإنتاج، مشيرا إلى أن اتفاقا لخفض إمدادات أوبك ومنتجين مستقلين سيجري توقيعه خلال 3 أشهر في المملكة العربية السعودية.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من أصحاب الثقل في القطاع من خارج المنظمة، وبينهم روسيا، يوم الجمعة إنهم سيخفضون المعروض النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

ووافقت أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بقيادة السعودية بشكل رئيسي، بينما سيخفض المنتجون غير الأعضاء إمداداتهم بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وستتحمل روسيا الجزء الأكبر من هذا الخفض من خارج المنظمة.