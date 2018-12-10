شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجرافيك.. المعارضة القطرية تحذر الشباب من فخاخ تنظيم الحمدين والان مع التفاصيل

يواصل تنظيم الحمدين في قطر إستهدافه للشباب القطري، لخدمة أهدافه وأهداف النظام التركي، حليفه الإستراتيجي .

ولهذا السبب، حذرت المعارضة القطرية الشباب من الوقوع في هذه الفخاخ، التي ينصبها تنظيم الحمدين لهم عبر أجهزته الأمنية والعسكرية التي تخدم مصالح التنظيم .

وأشارت المعارضة إلى أن الشباب القطري يعاني يومياً من الظلم والتفرقة وغياب أدنى معايير المهنية، بسبب المرتزقة الذيني يتحكمون بهم ويوظفونهم لتنفيذ أهدافهم المشبوهة .

وأكدت المعارضة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لتنظيم الحمدين ستخضع للمحاسبة لإنحرافها عن واجبها الوطني .