شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "السعودية 365".. تدشين المرحلة الأولى لمدينة "سبارك" والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهد اليمن عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

ولي العهد السعودي يدشن المرحلة الأولى لمشروع الملك سلمان للطاقة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اليوم الاثنين المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"SPARK ، في المنطقة الشرقية للمملكة. ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، بينما تغطي مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومتراً مربعاً، وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021

وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن". يذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة، هي انعكاس لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتجسيد لبرامجها التنفيذية، والتي من أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية في مجالات النمو الواعدة، عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجيستية.

وتستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد على 120 استثماراً، وتضم خمس مناطق رئيسية، أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف، وطاقتها ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنويا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيراً منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.

الأرصاد: تنبيه لحالة أمطار رعدية على منطقة الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها تستمر حتى الثامنة مساءً.

ونبّه الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون والأودية، وضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

السياحة تعلن عن تسليم رخص جديدة لوكالات سفر وفنادق في ينبع

قام مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع سامر العنيني، بتسليم رخصتي تشغيل لمنشأتين بقطاع الإيواء السياحي، بعد استكمال الاشتراطات ومعايير التصنيف المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأشار العنيني، إلى أن الهيئة نفّذت ٩٠ جولة رقابية على قطاع الإيواء السياحي بينبع، ما نتج عنها إغلاق ٢١ شكوى من بداية العام، وتسليم ٧ رخص جديدة لوكالات سفر، ورخصة فندق فئة ”نجمتان”، ورخصة جديدة لفندق فئة ”نجمة واحدة”، وتسليم رخصة إعادة تجديد لفندق فئة ”ثلاث نجمات”، وتسليم رخصة جديدة لشقق فئة الدرجة الرابعة، وتسليم رخصة مرشد سياحي ومرشدة سياحية عام.

افتتاح صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الملك خالد الدولي

دشن وزير النقل نبيل العامودي اليوم الاثنين، صالة الطيران الخاص الجديدة، بالصالة الحالية بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض؛ بحضور رئيس هيئة الطيران المدني عبد الحكيم التميمي ورئيس مجلس مديرين شركة ”مطارات الرياض” الدكتور منصور المنصور، وعدد من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

وفي السياق نفسه، قامت شركة ”مطارات الرياض”، بالإشراف على تنفيذ صالة الطيران الخاص الجديدة، على مساحة 3000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 مسافر في الساعة.