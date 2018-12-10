شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تكشف سبب زيارة وفد رسمي لمطار نجران المغلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - نجران: كشفت هيئة الطيران المدني حقيقة الأنباء المتداولة عن زيارة وفد منها إلى مطار نجران الإقليمي من أجل تشغيله. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الخريف: هذه الزيارة روتينية قام بها مساعد الرئيس للمطارات، ضمن جولة تفقدية لعدة مطارات يزورها خلال الفترة الحالية. يُذكر أن هيئة الطيران المدني اعتمدت مشروعاً لمطار مؤقت بشمال نجران، تتولى تنفيذه إحدى الشركات الوطنية خلال أربعة أشهر.

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