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شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. القبض على قائد مركبة تسبب في حادث انقلاب ووفاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - نجران:
تمكنت إدارة المرور بمنطقة نجران من القبض على قائد المركبة المشارك في حادث الانقلاب الذي وقع يوم الخميس، الموافق ٢١/ ٣/ ١٤٤٠.
وأوضحت الإدارة العامة للمور أن الحادث نتج عنه وفاة قائد المركبة (الهايلكس)، مشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة.
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