شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. القبض على قائد مركبة تسبب في حادث انقلاب ووفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - نجران:

تمكنت إدارة المرور بمنطقة نجران من القبض على قائد المركبة المشارك في حادث الانقلاب الذي وقع يوم الخميس، الموافق ٢١/ ٣/ ١٤٤٠.

وأوضحت الإدارة العامة للمور أن الحادث نتج عنه وفاة قائد المركبة (الهايلكس)، مشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة.