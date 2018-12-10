شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة من «فيسبوك».. تُسعد هذه الفئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تستعد شركة فيسبوك لإطلاق خدمة جديدة لمستخدميها لزيادة مكاسبها من الإعلانات التجارية، تتمثل في التسويق وبيع المنتجات عبر البث المباشر.

وتختبر فيسبوك الخدمة الجديدة حالياً في عدد من أسواق تايلاند قبل إطلاقها رسمياً حول العالم.

وتمكن الخدمة الجديدة الشركات والمستهلكين من التواصل معا، إذ تتيح للشركات عرض منتجاتها عبر البث المباشر من منافذ البيع الخاصة بها أو معارضها، بينما سيكون المستخدمين قادرين خلال البث المباشر على اختيار وشراء المنتجات التي يرغبون بها.

ولتسهيل اختيار المنتجات وشرائها بسهولة سيكون على المشتري التقاط صورة للشاشة تحتوي على المنتج المرغوب شراؤه ثم التواصل مع الشركة عبر ماسنجر واستكمال إجراءات الشراء المعتادة عبر المنصات الإلكترونية.